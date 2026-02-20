Meta, WhatsApp'ta kullanıcıların gerçekten okumak zorunda kalmadan mesajlara yetişmelerine olanak tanıyan, yapay zeka destekli yeni bir özellik kullanıma sundu.

Popüler mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları bunun yerine, okunmamış mesajların yapay zekanın hazırladığı birkaç madde halinde sunulan özetini okuyabilecek.

Çarşamba günü bir WhatsApp blog yazısında "Bazen mesajlarınızı hızlı bir şekilde takip etmeniz gerekir" dendi.

Bu nedenle, bir sohbetteki okunmamış mesajları özel ve hızlı bir şekilde özetlemek için Meta AI kullanan yeni seçenek Mesaj Özetlerini sunmaktan heyecan duyuyoruz, böylece okunmamış mesajlarınızdaki ayrıntıları okumadan önce neler olup bittiğine dair bir fikir edinebilirsiniz.

Meta, yeni yapay zeka aracının "Özel İşleme teknolojisi" diye adlandırılan bir şey kullandığını ve bu sayede WhatsApp kullanıcısının irtibat kişilerinin sohbetlerin özetlendiğini göremediğinden emin olduğunu söyledi.

Yapay zeka özetlerine yalnızca ABD'deki İngilizce konuşan kullanıcılar erişebilecek ve WhatsApp bu özelliği yılın ilerleyen dönemlerinde diğer dillere ve ülkelere de sunmayı planladığını açıkladı.

Yeni Mesaj Özetleri özelliği, daha önce Facebook, Instagram ve WhatsApp'a yapay zeka sohbet robotu sunan Meta'nın yapay zeka araçlarını platformlarında yaygınlaştırma planlarının bir parçası.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka botlarının yalnızlık çekenlere arkadaş olabileceğini öne sürmüştü.

Strip'ın geçen ayki yıllık konferansında ödeme devinin kurucu ortağı John Collison'le sahnede yaptığı bir röportaj sırasında "Bence insanlar kendilerini iyi tanıyan ve akış algoritmalarının yaptığı şekilde onları anlayan bir sistem isteyecek" demişti.

Bence insan terapisti olmayan kişilerin hepsinin bir yapay zekası olacak.

Araştırmacılar, teknolojinin deneysel doğası nedeniyle yapay zeka sohbet robotlarıyla ilişki geliştirmenin tehlikeleri konusunda sürekli uyarıda bulunuyor.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden psikiyatri profesörü Soren Dinesen Ostergaard, yapay zekanın sohbet robotu psikozu diye adlandırılan yeni bir fenomene yol açtığını söyledi.

Şizofreni Bülteni için yazdığı başyazıda Ostergaard, "Sorulan sorulara bağlı olarak, üretici yapay zeka sohbet robotları, tıbbi yardım ihtiyacındaki akıl hastalığı olan bir kişi tarafından hatalı veya belki de yanlış anlaşılan bilgiler sağlayabilir ve bu kişi daha sonra uygun yardımı aramaz" dedi.