\r\n\r\n\r\nSosyal medyada \u00fcnl\u00fc oyuncu Nurseli \u0130diz'in kalp sorunu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve bu nedenle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair iddialar ortaya at\u0131ld\u0131. Nurseli \u0130diz'in sa\u011fl\u0131k durumuna dair herhangi bir a\u00e7\u0131klama gelmezken iddialardan bir s\u00fcre sonra beklenen payla\u015f\u0131m yay\u0131nland\u0131. Nurseli \u0130diz, Instagram hesab\u0131ndan kalp ritim bozuklu\u011fu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve doktorunun evinde m\u00fcdahalede bulundu\u011fu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130\u015fte Nurseli \u0130diz'in sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHerkese merhaba, \u00f6ncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Hastanede de\u011filim. Tiyatro oyunumuzla T\u00fcrkiye turnesi yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve \u015fehir \u015fehir gezdi\u011fimiz i\u00e7in, oyunumuzun rutin i\u015f temposundan dolay\u0131 biraz yorgunluk olu\u015fmas\u0131 sebebiyle, minik bir kalp ritim bozuklu\u011fu ya\u015fad\u0131m gerekli m\u00fcdahale evimde doktorumuz taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131 ciddi bir sorun yoktur. 2 g\u00fcn dinlenip kald\u0131\u011f\u0131n\u0131z yerden oyunumuza devam edece\u011fiz. Arayan soran t\u00fcm arkada\u015flara, dostlara ve bas\u0131n mensubu arkada\u015flar\u0131ma te\u015fekk\u00fcr ederim. Hepinizi \u00e7ok seviyorum. Sevgiler\r\n\r\nNurseli \u0130diz\r\n\r\n\r\n