Sosyal medyada ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kalp sorunu yaşadığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Nurseli İdiz'in sağlık durumuna dair herhangi bir açıklama gelmezken iddialardan bir süre sonra beklenen paylaşım yayınlandı. Nurseli İdiz, Instagram hesabından kalp ritim bozukluğu yaşadığını ve doktorunun evinde müdahalede bulunduğu açıkladı.

İşte Nurseli İdiz'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama:

Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Hastanede değilim. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığınız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler

Nurseli İdiz