Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Hastanede değilim. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığınız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler

Nurseli İdiz