(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında 306 adet hapla yakalanan İran uyruklu zanlı Ramın Esmaeilzade yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has olguları aktardı. Demirhan Karakolunda görevli polis memuru Has, 03.01.2026 tarihinde saat 08. 30’da Ercan Havalimanı'na yolcu olarak gelen İran uyruklu zanlının KKTC'ye girişte beraberinde getirdiği valizi içerisinde şüphe üzerine İskele Cürümleri Önleme Şube'sinde görevli bir polis ekibince yapılan aramada İran’dan KKTC’ye ithal etmiş olduğu 259 hap tespit edilerek emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, aynı gün zanlının İskele adresindeki ikametgahında yapılan arama neticesinde ise söz konusu ikametgâhın yatak odası içerisinde 47 adet hap daha bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde hapların yeşil reçeteli ilaç olduğunu, İran'dan temin ettiğini uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kullandığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ilaçların analize gönderildiğini ve sonucun önceki gün çıktığını açıkladı. Polis, yapılan analiz sonucu hapların 23 gram metamfetamin ve 49 gram metadon türü uyuşturucu maddeler olduğunun ortaya çıktığını, zanlının aleyhine uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan dava getirildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.