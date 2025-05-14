Yenierenköy’de okul otobüsü devrildi… Çok sayıda yaralı var

Yenierenköy’de okul otobüsü devrildi… Çok sayıda yaralı var

Ülkede yer yer öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı havanın yarın devam etmemesi ve hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin 15 – 21 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, önceleri 33-36 derece dolaylarında seyretmesi öngörülen hava sıcaklığının 3-4 derece düşerek, 29-32 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, cuma ve cumartesi günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.