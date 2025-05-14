SOS Çocukköyü Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla halkı, “Her çocuğun kalbi bayram neşesiyle dolsun” sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Kampanya kapsamında, özellikle aile bakımını kaybetmiş çocukların yaşamlarına umut ve güven katılması hedefleniyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı döneminde yapılacak tek seferlik bağışlarla çocukların hayatlarında kalıcı bir fark yaratılabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aile bakımını kaybeden çocukların yaşamlarında kalıcı bir fark yaratmak ancak hep birlikte mümkün. Bu bayram yapılacak her bağış, bir çocuğun daha güçlü, güvende ve sevgiyle büyümesine katkı sağlayacak.”

SOS Çocukköyü Derneği’ne bağış yapmak isteyen bireylerin, faturalı hatlardan SOS yazıp 4120'ye SMS göndererek 300 TL bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

Online bağış yapmak isteyenler, https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresini kullanabilir. Banka veya elden bağış yapmak isteyenler ise aşağıda belirtilen hesaplara EFT/havale yoluyla ya da derneğin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerine elden bağış teslim edebilir.

Banka hesap bilgileri şöyle:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872; Garanti Bankası: TR520006200049300006294366; İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93;Türk Bankası: CT49121019010000000005848733; Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045;Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069; Albank: CT69152090100000018802673351; Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727”

Detaylı bilgi ve iletişim için 0548 830 04 59 numaralı telefonun kullanılabileceği belirtilirken, kampanya sürecine dair güncel bilgilere SOS Çocukköyü Derneği’nin sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşılabileceği ifade edildi.