Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Metehan ve Alayköy'de elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim hattında yapılacak yük artırımı projesi çalışması kapsamında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Sivil Savunma, Rauf Raif Denktaş Lisesi ve 10.Bölük civarında enerji kesintisi yapılacak.

Öte yandan orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle, Alayköy’ün büyük bir bölümü ile köy içi, Alayköy ağıllar bölgesi ve çevresine 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.