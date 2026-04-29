Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), 2017 yılında hazırlanarak Bakanlığa sunulan İş Yeri Hekimliği Tüzüğü’nün yürürlüğe konulması çağrısında bulundu.

KTSÇHB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Birlik ve hukukçuların katkılarıyla hazırlanan tüzüğün, aradan geçen süreye rağmen neden yürürlüğe konulmadığının anlaşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "iş sağlığı ve güvenliği alanında temel bir düzenleme" olduğu kaydedilen tüzüğün gecikmesinin sahada boşluk yarattığı savunularak, ülkede yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerinin bu eksiklikleri gösterdiği ileri sürüldü.

“İş yeri hekimliği uygulaması; çalışanların sağlık takibinin yapılması, meslek hastalıklarının erken tespiti ve iş kazalarının önlenmesi açısından gerekli bir unsurdur.” denilen açıklamada, tüzüğün daha fazla gecikmeden yürürlüğe konulması halinde, iş yeri hekimliği uygulamalarının yasal zemine oturtulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kamu otoritelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki düzenlemeleri önceliklendirmesi ve mevcut eksiklikleri gidermesi gerektiği belirtilen açıklamada, KTSÇHB’nin sürecin takipçisi olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da kutlandı.