Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacağını, tekliflerin 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar kabul edileceğini duyurdu.

DÜÇ’ten yapılan duyuruya göre, Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde 65 baş kasaplık kuzu, 75 baş kasaplık koyun, 10 baş kasaplık koç, 30 baş kasaplık oğlak ve 25 baş kasaplık keçi kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Taban Fiyatları şöyle: “Kuzu 450 TL/Kg, koyun 250 TL/Kg, koç 250 TL/Kg, oğlak 400 TL/Kg ve keçi 250 TL/Kg”

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi gerektiği ve idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilen duyuruya göre, ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edilecek.

İhaleyi kazananlar en geç 15 Mayıs Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda. Hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebilecek. Teklifleri en geç 6 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması grekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.