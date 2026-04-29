Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından, Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen “30. Liselerarası Matematik Yarışması”nın finali, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı. Yarışmayı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kazandı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, final yarışmasına Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji ekipleri katıldı.

Çekişmeli geçen final yarışması sonucunda, Matematik Öğretmenleri Kemal Tezay ve İhsan Nurluöz yönetimindeki Efe Şafak, Naz Kaanoğlu ve Bartu Özaydın’dan oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji birinci oldu.

Matematik Öğretmenleri Deniz Ahcıhoca Çobanoğlu ve Zehra Kavuklu Tekkan yönetimindeki Kamil Dede, Beyza Çallı ve Mert Güney Taşbel’den oluşan Türk Maarif Koleji ikinci sırada yer alırken, Matematik Öğretmeni Ahmet Kasabalı yönetimindeki Nesibe Öztürk, Egemen Kahyaoğlu ve Kral Mehmet Diker’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji üçüncü oldu.

Yarışmada Matematik Öğretmenleri Nursel Altan Andız ve Derviş Topal yönetimindeki Halef Yurtkuran, Cem Bağdatlıoğlu ve Demir Karadeniz’den oluşan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi dördüncü olarak “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”nü kazandı.

Matematik Öğretmenleri Şerife Kabus ve Ayten Arısoy yönetimindeki Miray Korhanay, Tuana Nursema Kılıçel ve Neyyire Demirdağ’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji beşinci olarak “Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Ayrıca yarı final yarışmasında üçüncü olan Matematik Öğretmenleri Fuat Temelci ve Fuat Ortaş yönetimindeki Gamze Selen Kum, Kardelen Eylül Arslan ve Mustafa Altun’dan oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji “30. Yıl Özel Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Final yarışmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, birincilik ödülü DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne, ikincilik ödülü Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu tarafından Türk Maarif Koleji’ne, üçüncülük ödülü ise DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne verildi.

Dördüncü olarak “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”nü kazanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile beşinci olarak “Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü”nü kazanan Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne ise ödülleri merhum Onay Fadıl Demirciler’in kızı Naciye Demirciler tarafından takdim edildi.

-Bireysel Yarışma Ödülleri

Bireysel yarışmada ise Kamil Dede birinci, Gamze Selen Kum ikinci olurken, Efe Şafak ile Naz Kaanoğlu üçüncülüğü paylaştı. Yarışmada Halef Yurtkuran dördüncü oldu. Söz konusu öğrencilere ödülleri, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan tarafından verildi.

-Anı Ödülleri

Yarışma kapsamında verilen özel anı ödülleri de sahiplerini buldu. Nesibe Öztürk “30. Yıl Özel Ödülü”, Demir Karadeniz “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”, Bartu Özaydın “Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü”, Cem Bağdatlıoğlu “Doç. Dr. Arif Akkeleş Özel Ödülü”, Egemen Kahyaoğlu “Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü”, Mert Güney Taşbel “Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü” ve Beyza Çallı “Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü”nün sahibi oldu. Ödüller, Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay, Naciye Demirciler, öğretim üyeleri ile Doç. Dr. Arif Akkeleş’in eşi Funda Özçelik Akkeleş ve DAÜ mezunu Necmi Şerbetçioğlu tarafından takdim edildi.

-Şampiyon Melekler unutulmadı

Şampiyon Melekler anısına verilen Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nün kazananı ise Kral Mehmet Diker ile Miray Korhanay oldu. Öğrencilere ödülleri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri tarafından verildi.

-Başarı Belgeleri takdim edildi

Bireysel yarışmada başarı göstererek, belge almaya hak kazanan Kayra Özdemir, Kardelen Eylül Arslan, Eliz Örsdemir, Nahide Karşılı, Ahmet Gazi Yardımsevenler ve Deha Hasan Ulusoy’a belgeleri, DAÜ akademik ve idari yetkilileri ile okul müdürleri tarafından takdim edildi.