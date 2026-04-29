Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen 48’inci Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji Fuarı’na (TurkeyBuild 2026) katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye’nin yapı ve inşaat sektöründeki “en uzun süredir” düzenlenen ihtisas fuarı olan TurkeyBuild 2026, 27 Nisan’da ICA Events organizasyonunda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Fuar bugün sona erecek.

Fuar, 133 ülkeden yaklaşık 500 katılımcı ve 700 markaya ev sahipliği yapıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası iş birliğiyle KKTC’de bu alanda faaliyet gösteren 6 üretici firma da fuarda yer aldı.

Bakan Amcaoğlu, 6 üretici şirketin ürünlerini, yeniliklerini fuarda tanıtma imkanı bulduklarını belirterek, gerek firmalar, gerekse bakanlık olarak ülke adına önemli tecrübeler edindiklerini kaydetti.