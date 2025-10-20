Girne bölgesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışmadan dolayı 10.30-13.30 saatleri arasında Beşparmak köy yolu (köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli'ye bölgelere elektrik verilemeyecek.