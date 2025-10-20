Makine Mühendisleri Odası, 30 ayda 134 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, acil önlem çağrısında bulundu.

Açıklamada, 2015–2025 dönemine ait Trafik İstatistik Raporu'nun ülkede trafik güvenliğinin her geçen yıl daha da azaldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Odadan yapılan açıklamada, rapora göre, 30 ayda 134 kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiği, bu sayının, 2022’deki 24 ölümün iki katından fazla olarak kayda geçtiği yer aldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, 2015–2025 dönemine ait trafik istatistik raporuna yer verilerek, değerlendirmede bulunuldu.

Trafikte sıfır ölüm hedefiyle, mühendislik temelli reform yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, amacın güvenli yol, araç ve trafik yaratmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 24 saat içerisinde TAKATA krizinin çözümü ve kullanılmış ithal edilecek araçların ithal izinleri için gerekli yasal mevzuat dahil acilen çağdaş tedbirler alınması gerektiği kaydedildi.

-"Ölümler teknik ve kurumsal zafiyetlerle ilişkili"

Son beş yılda ölüm oranlarındaki artışın teknik ve kurumsal zafiyetlerle doğrudan ilişkili olduğu belirtilerek, Genel Güvenlik Standartları (GSR 2) yasallaşması gerektiği vurgulandı.

Radarsan EDS (Elektronik Denetim Sistemleri) kalibrasyon ve sertifikasyonlarının yapılmadığı uyarısında bulunulan açıklamada, “Gatso marka sistemler hizmete alınmalı, ortaya çıkan zarar ziyan sorumlulardan talep edilmelidir. Mevcut sistemlere, hareket halinde (WIM) boyut, araç sınıfı, aks yükü ve toplam yükü ölçme yeteneği kazandırılmalıdır.” denildi.

Ağır taşıt denetimlerinin yetersiz kaldığı, aşırı yüklü araçların özellikle Erülkü-Değirmenlik–Çatalköy hattında ciddi risk oluşturduğu kaydedilen açıklamada, ithal ikinci el araçlarda hava yastığı, ESP ve ABS sistemlerinin arızalı olmasına rağmen trafikte kalmasına izin verildiği, Airbag , ESP, ASR, ABS, EBD gibi sistemlerin aracın tip onayında belirtilen sistemler oldukları, yetkisiz ve üretici onayı olmadan müdahale edilemeyeceği uyarısında bulunuldu.

-"Son beş yılda ithal araç yaş sınırı 5’den 15 yaş sınırına çıktı"

Son beş yılda ithal araç yaş sınırının 5 yaştan 15 yaş sınırına çıktığı işaret edilen açıklamada, bunun 2023 yılından itibaren zorunlu olan araç güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçların ithali anlamına geldiği belirtildi.

Makina Mühendisleri Odası, mevcut durumun 'tesadüf değil, sistematik bir ihmal sonucu' olduğunu da savunarak, şu önerilerde bulundu:

“Hız yönetimi sistemleri, güzergah ortalama hız esasına göre yeniden yapılandırılmalıdır; ağır taşıt denetimi için Weight-in-Motion (WIM) sistemleri kurulmalı, polis ve belediye veri tabanlarıyla entegre edilmelidir; ithal araçlar için ECE R66 ve R107 güvenlik standartlarına uygunluk sertifikası zorunlu hale getirilmelidir; mühendislerden oluşan Trafik Güvenliği Kurulu, Cumhurbaşkanlığında oluşturulmalı ve trafik çağdaş regülasyonları bu kurul tarafından hazırlanmalıdır; okul servisleri ve kamu taşıtları yılda en az iki kez mühendislik gözetiminde teknik kontrol testinden geçmeli ve bu husus T izni devamı için gerekli olmalıdır, araç muayene istasyonları denetimleri çağdaş standartlarda belirlenmeli, teknik teçhizat ve teknik personel ile güçlendirilerek Polis Genel Müdürlüğü’nde hizmete devam edilmelidir.”

Her yıl onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan bu tablonun kader olmadığı belirtilen açıklamada, bu durumun nedeninin regülasyon eksikliği, güvenlik sistemlerinin yetersizliği ile ilgili kurumların ihmali olduğu ileri sürüldü.