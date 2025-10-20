İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskini önlemeye yardımcı olacak tedbirleri yayımlayarak, zamanında tedbir almanın, yangını söndürmekten daha kolay olduğunu vurguladı.

İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması uyarısında bulundu.

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarının görülmesi durumunda ise Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranmasını istedi.

Ev ve iş yerlerinde kullanılacak priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı uyarısında bulunulan açıklamada, “Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.” ifadesi kullanıldı.

- Davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağlar iki ayda bir temizlenmeli

Davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısalabilir) temizlenmesinin meydana gelebilecek yangın riskini önleyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araç içerisinde, iş yeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.”

Açıklamada, ayrıca, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları uyarısı da yapıldı.