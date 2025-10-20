Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alt yapı çalışmaları nedeniyle Haspolat bölgesine çarşamba günü 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Haspolat’taki Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Deposu'na Akım Temin Projesi kapsamında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, ayrıca Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat genelinde elektrik kesintisi olacak.