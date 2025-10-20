Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ın yemin töreninin yapılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu cuma günü olağanüstü toplantıya çağıracağını belirtti.

Öztürkler, yazılı açıklamasında, Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Ziya Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında halkımızın tercihleri ile Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı kutluyorum. Anayasal düzenin, milli birliğin ve toplumsal bütünlüğün de teminatı olan Cumhurbaşkanlığı makamında görev yapacak olan Sayın Erhürman’ın bu görevi toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile sürdüreceğine ve kurumlar arası dengeleri sağlayarak çalışacağına dair inancım tamdır"

Öztürkler, "Seçim sonuçlarının perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanmasının hemen ardından, yemin töreninin yapılabilmesi adına cuma günü Cumhuriyet Meclisi’mizi Olağanüstü Birleşime çağıracağım bilgisini de kamuoyumuzla paylaşmak isterim" dedi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, seçildiğinin Resmi Gazete’de yayınlanmasını izleyen gün, Meclis’te ant içerek göreve başlar, Meclis tatilde ise o gün kendiliğinden olağanüstü olarak toplanır.