Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, kent genelindeki restoran, kafeterya ve güzellik salonlarında hijyen, işletme izni ve personel sağlık karnesi denetimi yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, denetimler kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hizmet veren kafeterya ve restoranlarda da inceleme yapıldı.

Ekipler, işletmelerin yasal izin belgelerini, çalışma ruhsatlarını, personel sağlık karnelerini ve hijyen koşullarını kontrol ederken, gıda güvenliği ile ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde uzun süredir atıl durumda bulunan ve çevre görüntüsünü bozan hurda araçlara da müdahale ederek araçları bulundukları yerlerden çekip müsadere altına aldı.

Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denetimlerin hem halk sağlığını hem de şehir düzenini koruma amacı taşıdığını vurguladı.

Gazimağusa Belediyesi olarak halkın sağlıklı, hijyenik ve denetimli ortamlarda hizmet alması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Oza, çalışmalarla, kent halkı ile kentte bulunan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin güvenle yeme-içme hizmeti alabileceği, hijyen standartlarına uygun işletmelerin sayısının artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Oza, bu süreçte tüm işletme sahiplerinden de yasal mevzuatlara uymalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediklerini kaydetti.

Kent genelinde yürütülen denetimlerin belirli bir takvim çerçevesinde düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Oza, hijyen koşullarına uygun olmayan işletmelerin veya çevre kirliliği oluşturan durumların belediyeye bildirmesi halinde, ekiplerin ivedilikle müdahale edeceğini ifade etti.