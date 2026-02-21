AFP

BİN YILDAN ESKİ MEZAR

Panama’da arkeologlar, insan kalıntılarının altın ve seramik eserlerle birlikte bulunduğu bin yıldan eski bir mezar keşfetti.

Kazının başındaki arkeolog Julia Mayo, mezarın 800 ile 1000 yılları arasına tarihlendiğini açıkladı.

Keşif, başkent Panama City’nin yaklaşık 200 kilometre güneybatısında, Nata bölgesindeki El Cano arkeolojik kazı alanında yapıldı.

ALTIN TAKILARLA ÇEVRİLİ İSKELET

Araştırmacılar, iskelet kalıntılarının altın objeler ve geleneksel motiflerle süslenmiş seramik kaplarla çevrili olduğunu belirtti.

Mayo, altın takılarla birlikte gömülen kişinin grubun en yüksek sosyal statüsüne sahip bireyi olduğunu söyledi.

Mezarda bulunan altın eşyalar arasında iki bilezik, iki küpe ve üzerinde yarasa ile timsah figürleri bulunan göğüs takıları yer alıyor.

200 YIL BOYUNCA ÖLÜLERİNİ GÖMMÜŞLER

El Cano arkeolojik alanının, 8’inci ile 11’inci yüzyıllar arasında Panama’nın orta kesimlerinde yaşayan topluluklarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Mayo, bu alanın yaklaşık 200 yıl boyunca ölülerin gömüldüğü bir merkez olarak kullanıldığını belirtti. Alanda daha önce de cuma günü keşfedilen mezara “benzer” dokuz mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN KEŞİF

Panama Kültür Bakanlığı, keşfin Panama arkeolojisi ve Orta Amerika kıstağındaki İspanyol öncesi toplumların incelenmesi açısından “büyük önem” taşıdığını açıkladı.

Uzmanlara göre kazılar, bu toplumlarda ölümün bir son değil, sosyal statünün korunduğu yeni bir evreye geçiş olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.