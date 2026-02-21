Ailenin avukatı Francesco Petruzzi, aralık sonlarında nakil yapılan iki yaşındaki Domenico’nun bugün yerel saatle 9:30’dan (KKTC saatiyle 10:30) öldüğünü söyledi.

Tedavi gördüğü Monaldi Hastanesi iki gün çocuğun durumunun ‘geri dönüşü olmayacak şekilde aniden’ kötüleştiğini, yaşama şansının neredeyse kalmadığını duyurmuştu.

BBC’nin haberine göre Domenico’ya nakilden kalbin kuru buzla doğrudan temas halinde hastaneye taşındığı, bunun da ciddi doku hasarına yol açtığı bildirildi.

Altı sağlıkçıya soruşturma

İtalya’da büyük öfkeye yol açan olayla ilgili altı sağlıkçı hakkında soruşturma başlatıldı.

Petruzzi, organın Bolzano kentinden Napoli’ye (800 kilometreden fazla bir mesafe var) uygun olmayan bir kapta, buzun yanında ve düşük sıcaklık konusunda sağlıkçıları uyaracak bir termometre olmadan taşındığını söyledi. Avukat, organın hastaneye ‘donarak yanmış halde’ ulaştırıldığını belirtti.

İki yaşındaki çocuk, neredeyse iki aydır Napoli’de yaşam destek ünitesine bağlıydı. Çarşamba bir pediatri uzmanları heyeti, çocuğun durumunun başka bir nakille ‘uyumlu olmadığı’ sonucuna vardı.

Doktorlar, yaşam destek sisteminin uzun süre kullanılmasının akciğerler, karaciğeri ve böbrekleri tehlikeye atabileceği konusunda uyarmıştı.

Petruzzi, ailenin ilgili tüm tıbbi kayıtları görmek istediğini belirterek “Umut zamanı sona erdiyse, sorumluluk zamanı başlamıştır” dedi.

Annesi Patrizia Mercolino, oğluna yardım etmesi için Papa’ya başvurmuştu.