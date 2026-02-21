Nijerya'da hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı salgını büyümeye devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, ocak ayından bu yana Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti. Bu süre zarfında bin 469 şüpheli vaka tespit edildiğini söyleyen İdris, testlerde 318 vakanın pozitif çıktığını ve yaşamını yitirenlerin sayısının 70'e yükseldiğini ifade etti.

Salgını kontrol altına almak için NCDC'nin Ulusal Hızlı Müdahale Ekibini 8 eyalete konuşlandırdığını aktaran İdris ajansın ayrıca gözetim, vaka yönetimi ve toplum katılımını güçlendirmek için eyalet hükümetleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

GEÇEN YIL 190 ÖLDÜ

Hastalık nedeniyle yılın ilk 5 haftasında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl ise 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.