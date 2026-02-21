Ardından 13 Ekim 2025’te Mısır’daki toplantıda Türkiye, ABD, Katar ve Mısır ortak bildiri imzalayarak ateşkesin sağlandığı duyurmuş, bu ateşkes, söz konusu Barış Planı’nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Trump, Eylül 2025’te Gazze’de ateşkesin ve barışın sağlanması için bir ‘Barış Planı’ açıklamıştı.

14 Ocak’taysa Gazze’nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin oluşturulduğu açıklanmıştı.

Aynı gün Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un açıklamasıyla Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak’ta da Barış Kurulu’nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında dün ilk kez Washington’da toplanmıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 72 bin 63 kişi öldürüldü. 171 bin 726 kişi yaralandı.