Ülkenin ortasında şehirlerden Burgos’da azınlıkla belediyeyi yöneten sağ görüşlü Halk Partisi (PP), Vox’un sunduğu kadınlarda burka giyilmesi ve peçe takılmasını yasaklayan önergeyi destekledi.

Belediye meclisinde kabul edilen önergeye İspanya’da merkezi hükümette iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) karşı oy kullandı.

PSOE’nin belediye meclis üyesi Estrella Paredes, önerinin ‘nefret, İslamofobi ve kadın düşmanlığının bir göstergesi’ olduğunu iddia etti.

Vox’sa önergesini ‘güvenlik’ ve ‘kimlik doğrulama’ gerekçesiyle savunup yasağın sadece belediye alanlarını etkileyeceği bildirdi.

Vox ve PP’nin çoğunlukta olduğu belediyelerden Alcala de Henares (Madrid), Nijar (Almeria) ve Castellon de la Plana’da (Castellon) benzer şekilde burka ve peçeyi yasaklayan önergeler son haftalarda art arda kabul edildi.

Diğer yandan ana muhalefetteki PP, burka ve peçenin ülke genelinde kamusal alanlarda yasaklanması için İspanya Meclisi’ne bir öneri sundu.

PP’nin sunduğu taslağa göre yasağa uymayanlara 600 avroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.

İspanya Meclisi, 17 Şubat’taki oturumunda Vox’un kamusal alanlarda peçe ve burkayı yasaklama önerisini 170’e karşı 177 oyla reddetmişti.