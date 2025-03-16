Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin yanı sıra belediyelere ve kamu kurumlarına ait araç ve ekipmanlarla müdahale edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Söndürme çalışmalarına 30 orman işçisi, 7 orman muhafaza memuru, 5 teknik personel, 15 jandarma personeli, 5 itfaiye personeli ve yangının yayılmasını önlemek için büyük çaba gösteren 30 köy sakini katılmıştır. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılmıştır."