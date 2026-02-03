Yatırım Tavsiyesi Sayılır: Bahçeye Dikildiğinde Başa Bela Olan Ağaçlar
Bir fidanı toprağa dikmek, geleceğe bırakılan en güzel miraslardan biridir. Ancak bahçemde güzel dursun veya sadece gölge yapsın yeter diyerek seçilen her ağaç, göründüğü kadar masum olmayabilir. Bahçe peyzajında yapılan hatalar, on yıl sonra evinizin temelinde çatlaklar, patlayan su boruları veya güneş görmeyen kasvetli odalar olarak geri dönebilir. Uzmanlar, 'doğru ağaç, yanlış yer' kombinasyonunun mülk sahipleri için ciddi maliyetler doğurabileceği konusunda uyarıyor.
Ağaç seçiminde yapılan en büyük hata, bitkinin toprak altındaki gücünü hafife almaktır. Özellikle Kavak ve Söğüt gibi türler, suya ulaşmak için inanılmaz bir biyolojik içgüdüye sahiptir. Bu ağaçların kökleri, metrelerce uzağa yayılabilir ve beton blokları dahi çatlatacak bir hidrostatik basınç oluşturabilir. Su tesisatındaki mikroskobik bir sızıntıyı takip eden bu kökler, boruların ek yerlerinden sızarak sistemi tamamen kullanılmaz hale getirebilir. Ayrıca, kavak ağaçlarının lifli ve esnek olmayan yapısı, fırtınalarda dalların evlerin üzerine düşme riskini artırır.
İstilacı türler ve ekosistem düşmanı ağaçlar
Gölge, asitlik ve alan daralması ile bilinen ağaçlar