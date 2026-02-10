Van'da ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber, tahin üretiminde ciddi bir artış görülüyor. El değmeyen yöntemlerle üretilen ve katkı maddesi içermeyen tahin, özellikle sahur sofralarında yoğun ilgi görüyor. Van'da diğer dönemlerde aylık 2-3 ton arasında üretilen tahin, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 10-15 ton seviyelerine kadar çıktı.

Tahin üretiminin artması üzerine konuşan işletme müdürü Murat Varlı, yaklaşık 7 yıldır tahin üretimi yaptıklarını söyledi. Varlı, Ramazan ayının öncesinde siparişlerin çok yoğun olduğunu belirtirken, "Tahinin tok tutması, vücudu koruyucu özellikleri ve faydaları nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha çok tercih ediliyor" diye ekledi.

