Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ülkedeki mevcut durum ve düzenden ne kadar mutlu insan var bilinmez ama en azından onlar için mutlu azınlık diyebiliriz…
Çoğunluk ise öyle değil!
Onlar ekmek derdinde…
Aybaşında maaşlarını alanlar buna sevinemiyor bile!
Çünkü o saatte hesap kitap başlıyor çoğu için…
Karabasan gibi!
İnsanların gelirleri değil ay sonunu ay ortasını bile getirmekte zorlanıyor…
Sonra kredi kartları giriyor her zaman olduğu gibi!
Sistem her geçen ay daha da zorlanarak devam ediyor…
…
Yukarıdakileri niye yazdık…
Ülkede mutlu bir azınlık var ama mutsuz, sahipsiz ve geleceğini göremeyen bir çoğunluk var!
Bir de bu çoğunluğu gaza getirmek isteyenler…
Öyle kesimler var ki ülkede yaşanan zor şartlardan dolayı kargaşa çıkarmayı hedefleyenler!
İstiyorlar ki tüm insanlar sokağa dökülsünler…
İsyan başlatsınlar!
Mağazaları, marketleri yağmalasınlar…
Vursunlar, kırsınlar, döksünler, parçalasınlar!
Hatta iç savaş ortamı yaratsınlar…
Memleketi savaş ortamına çevirsinler!
Hiçbir kazanım elde edemeyeceklerine rağmen…
…
Önceki gün belediye sendikalarının eyleminde de bunun için bir deneme yaptılar…
Hem de belediye emekçilerini kullanarak!
Sosyal medyada çağrıda bulundular…
İnsanlar meclis önüne akın edip eylemlere katılsın diye!
Aslında onların eylemden anladıkları hak hukuk arama düzeni filan değil…
Tamamen ülkede kargaşa çıkarmak, insanların birbiriyle kavga etmesini sağlamak!
Sonra da dünyaya çağrıda bulunup, işte bu ülkede artık her şey bitmiştir mesajı vermek…
Gerçekten de çok küçük bir azınlık ama hayli iyi ses getiriyorlar!
Kimlerden akıl aldıklarının hiç önemi yok ama niyetleri tamamen kötü…
Rejim karşıtlığı başlatarak ülkede ayaklanma çıkarmak hedefindeler!
…
Allah aşkına artık bu ülkenin güvenlik güçleri olan polisleri bile acımasızca eleştiriyorlar…
Siz bizim polisimiz olamazsınız diye algı operasyonu yapıyorlar!
Şimdiye kadar bu yöntemi çok denediler ama hiç birinde de başarılı olamadılar…
Çünkü bu ülkede sağduyulu insanların sayısı göründüğünden de hep fazla oldu!
İnsanımızın sağduyusu türlü tezgahları ve oyunları bastırdı…
Her şeye ve her türlü olumsuz şartlara rağmen ülke sevgisi daha ağır bastı!
Eminiz ki bugün olduğu gibi yarın da kötü emelleri hiçbir zaman başarılı olmayacak, olamayacak…
Zira sessiz çoğunluk her şeyin farkında!
…
Doğrudur, bu ülkede başlayan salgınla birlikte hemen hiçbir şey doğru gitmiyor…
Türk Lirasının hızla değer kaybetmesi de bunda büyük etken!
Devlet borçlarını ödemek için borçlandıkça borçlanıyor, hatta bunları nasıl geri ödeyeceğini bile bilmiyor…
Kim bilir belki de bugünler bile ileride arayacağımız günler olacak!
Peki de vurup, kırıp, parçalamak buna bir çözüm mü?
Aslında bilir misiniz bunun ardında hak hukuk aramak filan yok…
Tamamen Ankara karşıtlığı ile başlayan bir takım siyasi nedenler!
Kıbrıs Türkünü bu adada yalnız bırakmak…
İçimizde öyleleri var ki Kıbrıs Türkünün kökeninin Anadolu olmadığını saçmalamaya başladı!
Maksat ülke insanını Anadolu’dan soğutup tehlikeli bir sürece sürüklemek…
Belli ki bu propaganda ortamında denedikleri tehlikeli oyunların da karşılığını fazlasıyla alıyorlardır!
…
Bu arada artık şu soruyu da sormak şart olmuştur…
Hükümet ortakları yerel belediyeler reformu adı altındaki yasa değişikliğinde niye bu kadar aceleci olmuşlardır?
İşte bizim de anlayamadığımız nokta buradadır…
Acele işe şeytan karışacağını bile bile, ülkede ciddi bir tartışma ortamı yaratılacağı kesinken burada amaç ve hedeflenen nedir?
Bu konuda elimizde bir bilgi ve belge yok ama her zaman olduğu gibi bir takım iddialar var…
Türkiye’den getirilen su için bir proje olabilir mi?
Ya da suyun özelleştirilmesi konusu gündeme getirilir mi?
En azından böyle bir seçeneğin çok yakında önümüze konulabileceğini düşünenlerin de olduğunu bilmenizi istedik…
Zaman her şeyin en doğrusunu muhakkak ki gösterecektir!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ayşegül BAYBARS, bazı medya organlarında eşinizle ilgili bir takım iddialara dayanan yayınlar yapılmaya başlandı. Yanlış yorum ve değerlendirmelere maruz kalmamak için konuşla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmak iyi olacaktır, zira bu konuda asıl hedef siz olabilirsiniz…
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Sayın Reşat KANSOY, yerel seçimlerde bağımsız belediye başkan adaylığınız diğer partileri fazlasıyla endişelendirdi diye duyduk. Mahmut hoca kesin gibi görünse de Güzelyurt’un sürprizlere açık bir bölge olduğu tahmin ediliyor. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, büyük kurultay öncesi örgüt ve ilçe kurultaylarında partililerin katılımının az olması parti tabanını endişelendirmeye başladı. Bu konuda girişimde bulunmanız ve katılımcı sayısını artırmanız öneriliyor.
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Sayın Ahmet BENLİ, yerel seçimlerde aday olup olmayacağınız rakip partiler tarafından merak konusu olmuş ki bu konuda yoğun mesajlarınız geliyor. Bu arada bize göre kesinlikle aday olacaksınız ve bölgedeki yarış da çok çetin geçecek. Bu arada bir dostunuza takım elbise sözünüz varmış hatırlatmamızı rica etti…
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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, yerel yönetimler reformunun tartışıldığı gece bu yasaya tam olarak vakıf olan ender vekillerden birisinin siz olduğunuz anlaşıldı. Bazı sorulara yanıt alamamanızda bunun bir göstergesiydi değil mi?
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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, sizin parti bakan ve vekilleri muhalefetin sert tepkisine karşı duramayınca sahneye çıkıp resmen kendilerini derin bir uykudan uyandırdınız. Bu da siyasette geleceğinizin hayli açık olduğunu ortaya koydu!
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Sayın Çağlayan CESURER, sendikal hayattan gidişiniz hayli sessiz oldu ama dönüşünüz de resmen muhteşem oldu. Türk-Sen genel sekreterliğiniz hayırlı uğurlu olsun, vitrine değil de gerçekler ışığında sendika yapmanız herkesin hayrına olacaktır.
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, Merkezi Cezaevinde masa sandalye bulamayan mahkumların kendi paralarıyla bunu temin ettiklerini ama bunların da fahiş fiyatlara alındığını biliyor muydunuz?
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Sayın Turgay AVCI, uzun bir süredir YÖDAK Başkanı olduğunuz halde bir takım ihtiyaçlarınızın halen karşılanmamış olması biraz manidar değil mi? Artık yumruğu masaya vurma zamanı gelmedi mi? Bir de bu yöntemi deneyin bakalım!
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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, yerel yönetim reformunun tartışıldığı meclis kürsüsünde yaptığınız konuşma en çok da partilileriniz tarafından eleştirildi. Lefkoşa’dan büyük ihtimalle aday olacağınıza göre dersinize daha fazla çalışmakta yarar görüyoruz…
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