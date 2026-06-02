Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) sınırları içinde su ürünlerinin satışını yapan 3 işletme denetlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi ile Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi uzmanları, su ürünlerinin perakende satışını yapan söz konusu yerlerde herhangi bir sorun tespit etmedi.

Denetimlerde, gıda güvenliği, hijyen kuralları ve su ürünlerinin muhafaza koşullarıyla ilgili yasa uyarınca su ürünlerinin yasal limite uyup uymadığına bakıldı.