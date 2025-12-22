Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığıyla mücadele kapsamında cuma, cumartesi ve pazar günü toplam 130 işletmede 17 bin 300 adet büyükbaş hayvanın aşılandığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla ülke genelinde yürütülen aşılama ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Daireden yapılan açıklamada, geçen hafta cuma günü sahada görev yapan ekipler tarafından 69 işletmede toplam 7700 adet büyükbaş hayvanın aşılandığı ifade edilerek, aşılama çalışmalarının cumartesi günü de devam ettiği, 22 işletmede 7740 adet büyükbaş hayvanın aşılandığı kaydedildi.

Pazar günü ise 39 işletmede toplam 1860 adet büyükbaş hayvanın aşılamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, toplam 130 işletmede 17 bin 300 adet büyükbaş hayvanın aşılandığı bildirildi.

Veteriner Dairesi ekiplerinin, aşılama faaliyetlerinin yanı sıra hayvan hareketlerinin kontrolü, işletmelerin bilgilendirilmesi ve biyogüvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik çalışmaları da sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, “Hastalığın kontrol altına alınması amacıyla sahadaki denetimler titizlikle yürütülmekte, üreticiler gerekli tedbirler konusunda bilgilendirilmektedir” denildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, şap hastalığıyla mücadele kapsamında ilgili tüm birimleriyle koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiği vurgulanarak, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceği belirtildi. Aşılama programının, belirlenen plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.