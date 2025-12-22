21.12.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Bağlıköy’de sakin Taner ÖZÜER (E-55), Gemikonağı’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde, görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.