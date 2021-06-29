Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Biz uydurmadık kesinlikle…
Kendisinin resmi açıklamasıdır!
Diyor ki Koral Çağman;
“Bakanlık görevim süresince uzak kaldığım hekimliğe ve hastalarıma geri dönme arzım, siyaset yapma arzumun kat be kat üstüne çıkmış vaziyettedir…”
Çağman’ın bu sözünü anlamak için defalarca okudum…
Anladığım da şu oldu;
Bakanlığı bıraktım ve kurtuldum, şimdi zaman hasta bakma zamanıdır…
Demek ki Koral Çağman bakan olmadan önce hasta bakıyordu ama bakan olduktan sonra bu görevi bıraktı!
Şimdi sadece vekil olduğu için özlemle yanıp tutuştuğu hekimlik mesleğine geri dönecek…
Aksi duyguları taşıyorsa ya da biz yanlış anlamışsak yapsın açıklamasını!
Birincisi demek ki Çağman bakan olmadan önce yasal olmayan ikinci iş yapıyordu…
Bakanlık süresince hasta bakmadı ama şimdi sadece vekil olduğu için hasta bakmaya devam edecek!
İkincisi birileri kendisini lütfen uyarsın, vekillik kamu görevidir ikinci iş yapmakta yasal değildir…
Şimdi muhakkak ki şöyle diyecektir;
Vekil olup da dışarıda hasta bakmayan, paraları cebe indirmeyen vekil mi var…
Zaten bizim sorunumuz da budur aslında!
Milletin vekili bile yasaları ayaklar altına alıyorsa diğer devlet çalışanları ne yapmaz…
…
Çağman eğer sadece bakanlıktan değil de vekillikten de istifa etseydi kendisini ayakta alkışlardık…
Ama hem devletten vekil maaşı almayı hem de hastalar üzerinden kazanmayı tercih etti!
Oysa tam olarak açıklamadı ama neden istifa ettiğini bilmeyen yok…
Önüne bir yasa koydular imzalamamak için istifa etti!
Oysa o makamın sahibi olarak bakanlıktan istifa edeceğine mücadele etmeyi de seçebilirdi…
Ama belli ki mücadele yerine pes etmeyi ve aynı zamanda hastalarına dönmeyi tercih etti!
Yani bunun Türkçesi şudur;
Şimdi vekil olarak devam edecek ve parmakçılık görevini üstlenecek…
Partisi ne derse onu yapacak!
Böylelikle istifa gerekçeleriyle çelişmiş olacak…
Çağman’ı hastalarıyla kavuştuğu için tebrik ediyoruz!
Bu arada bir sorun daha var;
Kendisi nerede hasta bakacak…
Girne Akçiçek’te bakamayacağı için gidip özelde başka bir hekimin kaşesini kullanarak çok özlediği hekimliğe geri dönecek!
Zira vekil olduğu için bu yöntemi kullanan doktorlarımızı da bilmiyor değiliz…
…
Siyasette kalite şimdiye kadar hiç bu kadar düşmemişti…
Belli ki daha da aşağı seviyelere kadar inecek!
Meclis’in yaz tatili öncesi son toplantısında bile nisap sağlayamıyorlar…
Ya da nisap sağlasınlar diye vekillere yalvarıyorlar!
Aslında nisap sağlamayan vekillerin işi gücü filan yok…
Tamamen bir takım menfaatler ve şahsi kaprisler!
Bir vekil de eşi başhekim yapılsın diye istifa tehditlerinde bulunuyor…
Başhekim oldu oldu, olmazsa o da istifa edip hükümeti düşürecek!
Siyaset bu kadar mı ucuz yani…
Yahu arkadaş liyakat diye bir şey var, bunun sınavı da cabası!
Ne demekmiş eşimi başhekim yap…
Milletin vekili misin yoksa eşine menfaat sağlamak için mi gittin seçimlerde vatandaşa dil döktün!
Sanki de memleket güllük gülistanlıkta gibi de istifa edince her şey berbat olacak…
Biz başbakanın yerine olsak hükümeti düşürmekle tehdit edenlerin inadını kendin yıkarsın hükümeti istifa ile tehdit edenler görsünler gününü…
Dün bir bakan arkadaş ile sohbet ediyoruz dediği aynen şu;
Bu krizlerin hepsini erken bir seçim sonlandırır…
Her kes boyunun ölçüsünü alsın diye!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, bir vekilin eşini başhekim yapma isteği hekim camiasını allak bullak etti. G.Mağusa Hastanesi’nde olduğu gibi Girne Akçiçek ve Cengiz Topel’de de münhal ilan edilip alımların liyakata göre yapılmasını isteyen çok sayıda mesajınız var. İstifa ile tehdit edenler de artık ayrı yatsın…
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Sayın Koral ÇAĞMAN, hastalarınıza kavuşup özlem giderdiniz mi? Ha keşke bir de vekillikten istifa edip en azından bir süre halk kahramanı olsaydınız. Yine geç değil bir kez daha düşünmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Resmiye CANALTAY, Lefkoşa Kuzey çevre yolunun akıbeti konusunda normalde sizin açıklama yapmanız beklenirken bunu yardım ofisinin yapması kamuoyunda eleştiri konusu oldu haberiniz olsun istedik!
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Sayın Serdar DENKTAŞ, çok yakında siyasette yeni sürprizlere hazırlandığınız ve düğmeye bastıktan sonra siyasetteki tüm dengelerin alt üst olacağı konuşulmaya başlandı. Çok büyük ihtimalle de bu operasyonla birlikte erken seçim bu yıl sonu gelmeden yapılacak gibi görülüyor…
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Sayın Mücahit KAYA, Halkın Partisi ile G. Mağusa milletvekili adaylığı konusunda el sıkıştığınız hatta çalışmalara şimdiden başladığınız söyleniyor. Eğer bu halk gerçekten de siyasette yeni yüzler görmek istiyorsa işiniz çok daha kolay olacaktır, hayırlı olsun…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, UBP Güzelyurt milletvekili adaylığınız şimdiden hayırlara vesile olsun. Bundan sonra da artık siyasette ki eski simalar düşünsün zira meclise girme şansınız diğerlerinden çok daha fazla görülüyor…Yine de aman entrikalara dikkat etmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Okyay SADIKOĞLU, DP’nin yerel yönetimlerden sorumluluğuna getirildiğinize göre demek ki artık Lefkoşa belediye başkan adaylığınız da kesinleşti demektir. Şimdi halkı ikna edecek projeleri hazırlama zamanıdır, sıvayın bakalım kollarınızı…
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Sayın Doğan ŞAHALİ, eski sağlıklı günlere hızlı bir dönüş yaptığınızı memnuniyetle öğrendik. Bu arada eskisi gibi yine bazılarına tavla dersi vermeye başlamışsınız, zar filan tutmuyorsunuz değil mi?
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Çalışma Bakanlığı’na atama konusunda elinizi biraz daha çabuk tutun zira bu konuda parti içinde küçük çaplı bir savaş çıkabilir. Verdiğiniz 10 günlük süre için geri sayım başladı bakalım gönlünüzde yatan aslanı artık hep birlikte göreceğiz…
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Sayın Mustafa EMİROĞLULARI, aktif siyasete geri dönme kararı aldıktan sonra özellikle de şu sıralar halkın yoğun olduğu sahillerde siyasi kulislere başladığınız gözlemleniyormuş. Siyaset bir kere kana girdi mi bir daha onu söküp atmak imkansız olsa gerek değil mi?