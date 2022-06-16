Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Aynı haber ama iki farklı başlık…
İçişleri Bakanı’nın vatandaşlıklar konusunda yaptığı açıklama;
Yeni Düzen diyor ki;
Öztürkler, Çavuşoğlu’nun vatandaşlık telkinini doğruladı…
Güneş Gazetesi;
Bize vatandaşlık verin baskısı yapılmadı…
…
Aslında şöyle de bir durum var ortada;
Yasada 10 mührü olan vatandaş olur demiyor…
Vatandaşlık hakkı kazanır diyor!
Kavga da burada başlıyor aslında…
Aslında bu yasa siyasi partilere de farklı yorum yapma hakkı kazandırıyor!
Kimine göre öyle kimine göre böyle…
Oysa yasalar kesin olmalı!
Doğrusu neyse o…
Kıvırmaya hiç gerek yok ki!
…
Bu konuda önümüzdeki günlerde hükümeti zor günler bekliyor…
Olaya iki türlü bakmak gerekiyor;
Birincisi vatandaşlık hakkı olduğu halde vatandaş yapılmayanlar var…
Özellikle hastane doktorları bu konuda aralarında örgütlenmişler!
Sağlık kurulu kararını imzalamama kararı almışlar…
Ne bakanlık ne de hastane yönetimleri kendilerine söz geçiremiyorlar!
Hatta uyarıda bile bulunamıyorlar…
Çünkü hastane hekimlerin bir çoğu kendilerini devletin de üstünde görüyorlar!
Eğer öyle olmasaydı şimdiye kadar ikinci iş konusu çoktan çözülür, özel klinikler tek tek kapanırdı…
…
Bir de hak kazanmadıkları halde vatandaş yapılmak istenenler var ki bunlar da bir takım ricacı kesimlerin arzusu…
Hatta zaman zaman rica olmaktan çıkıyor talimat haline geliyor!
Ya yaparsın ya da yaparsın mantığı…
Yazın bir kenara;
Çok değil birkaç ay içinde bu konu gündemin tepesine oturacak…
Hatta sokak eylemleri bile yapılacak!
Huzursuzluk için alın bir neden daha…
…
Kıbrıslı Türklerin bu konuda haklı endişeleri var…
Özellikle de Kıbrıs Türkünün kimliğinin değişime uğratılması konusunda!
Burada soru şu;
Vatandaşlık dağıtılırken Kıbrıslı Türklerin kimliği gerçek değişiyor mu?
Yoksa değiştirilmek mi isteniyor?
Eğer değiştirilmek isteniyorsa burada amaç nedir?
Bu kimin işine yarayacaktır…
İç barış zaten darbe üstüne darbe alıyor, tuttuğumuz yol, yol değil!
Vatandaş diyor ki…
Gözler şimdi ay sonu verilecek olan hayat pahalılığında…
Hoş hükümet arasında bu konuda net bir görüş yok hatta bazı bakanlar ikiye düşmüş durumda ama vatandaşın asıl istediği maaş artışı filan değil!
Vatandaş diyor ki ne maaşlara zam yapsınlar ne de çarşıyı zamlasınlar…
Zira bir çoğu, maaşlara yapılacak zamların daha cüzdana girmeden, çarşı Pazar zamlarına gideceğini düşünüyor, çok da haklı olarak…
…
Artık devlet okulları da paralı olmaya başladı…
İlk olarak anaokullarından başladılar!
Okul yönetimleri velilere gönderdiği yazılarda öğrenci başına yıllık 5 Bin TL’ye varan ücret istiyor…
Veliler sinir küpü ama hala Milli Eğitim Bakanlığı’nda bu konuda resmi bir açıklama gelmedi!
Bakalım suskunluk ne zaman bitecek!
…
Bir okurumuz mesaj atmış…
Hiç gecikmeden toplu taşıma isteriz diye konuyu kaleme almamızı istemiş!
Yerden göğe kadar da hakları var…
Zira akaryakıta yapılan rekor zamdan sonra insanlar artık başka taşıma yolları aramaya başladılar!
Bisiklet ve motosiklet de buna dahil…
Hep deriz de konforumuzdan da hiç vazgeçmeyiz!
Biz yine de rica üzerine kalem almış olalım…
…
Vatandaş artık devlet erkanının çarşı pazarla korumalarla gezmesini içine sindiremiyor…
Hep halkın yanında olduklarını söylerler ama halkın arasında gezerken de korumalara ihtiyaç duyarlar diye sitem ediyor!
Haklı olarak da soruyorlar;
Halkın adamı olduğunu iddia edenler halkın arasında niye koruma ile geziyor diye…
Sizler bu halka çok zarar verdiniz de onlar size şimdiye kadar ne yaptı ki?
…
Bu da dar gelirli bir velinin isyanı;
İlkokulda okuyan öğrencinin sınıfında başka bir çocuk okulda değil ama evinde 20 Bin TL’lik telefon alındı diye diğer arkadaşlarına hava atarmış…
9 yaşında bir çocuk bu!
O kadar pahalı telefonum olsa belki ben de hava atarım ama hem de böyle sıkıntılı bir süreçte insanlar bu kadar pahalı ürünleri nasıl oluyor da çocuklarına alabiliyor?
Cevap bile veremedik!
MESAJ KUTUSU
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