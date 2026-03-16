KKTC’yi EuroCup 3 organizasyonunda temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa’daki turnuvada Avrupa ikinciliğini elde etti.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, Fransa’da düzenlenen turnuvada Group B grubunda yer alan Vakıflar, Fransa’dan Meylan Grenoble Handibasket, Polonya’dan KSS Mustang Konin, Fransa’dan Toulouse Iron Club ve İtalya’dan ASD Handicap Sport Varese ile karşı karşıya gelerek, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet alarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Vakıflar’ın EuroCup 3’te bireysel ödüller de aldı. Takım kaptanı Murat Ekşi, turnuvada En İyi İlk 5 Oyuncusu arasında yer aldı.

Yapılan açıklamada, Vakıflar’ın elde ettiği bu derece ve ödülün, KKTC spor tarihi açısından uluslararası alanda kayda geçen önemli başarılardan biri olduğu belirtildi.

Fransa’da yaşayan Türk taraftarlar turnuva boyunca Vakıflar’a tribünlerden destek verdi.