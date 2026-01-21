Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, münhal ilan edilmeden ve mülakat yapılmadan Vakıflar İdaresi’ne 10 adet geçici memur istihdam etmek için önerge hazırlanmasını eleştirdi.

Dernek, istihdamın elzem olması durumunda Vakıflar İdaresi’nde herkese fırsat eşitliği sağlanarak, yasalara uygun münhal ilan edilmesi ve gerekli sınavlar yapılarak istihdam sağlanması gerektiğini vurguladı.

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, konuyla ilgili açıklamasında, Vakıflar İdaresi’nin genel kamu mevzuatı kapsamında olmasına rağmen geçici memur alımı kuralının Vakıflar İdaresi mevzuatında değiştirilmediğini öne sürdü. Açıklamada, “yasaya aykırı” ve “hizmet alımı” statüsünde çalıştırılan kişileri münhal ilan etmeden ve sadece yönetim kurulu kararıyla geçici memur olarak atamaya çalışıldığı savunuldu.

Açıklamada, “Bütçesi yetersiz olduğu gerekçesi ile yıllarca prim ödeyerek emekli olanları daire bütçesi dışına atmaya çalışan yönetim, diğer taraftan da daireyi büyük bir mali külfet altına sokmaya hazırlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.