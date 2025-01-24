(Kamalı Haber) - Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ile yakalanan ve tutuklu bulunduğu hücreden firar ettikten 5 gün gün sonra yakalanan Abdullah Alp ile uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Alpay Ekener dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Alp’in hintkeneviri ve metamfetamin alma ve tasarruf, yasal tutukluluktan firar, kasti hasar ve sirkat suçundan, Alpay Ekener’in hintkeneviri ve metamfetamin alma ve tasarruf patlayıcı madde taşıma ve tasarruf suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 14 Ocak 2025 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, her iki zanlının Sevgi Caddesinde park halindeki TIR’ın yanında tespit edildiğini; zanlı Abdullah Alp’in ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladığını, bu esnada yere düştüğünü kaydetti. Polis, yere düşen zanlının üzerindeki sigara paketi, hassas terazi, teraziye ait iki adet pil ve cep telefonunun yere savrulduğunu açıkladı. Polis, zanlının alıkoyulduğunu, üzerinde yapılan armada naylon parçasına sarılı yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının yere düşürdüğü sigara paketinin içerisinde ise 19 ayrı paket halinde 16 gram metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Alpay Ekener’e ait TIR araçta arama yapıldığını, 84 miligram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 3adet 9 mm canlı olduğuna inanılan canlı fişek ele geçirildiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru zanlı Alp’in ifadesinde zanlı Akener ile Lefkoşa-Gazimuğusa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde buluştuklarını, anayola kenarına gelen bir şahıstan 20 gram olarak bin euro karşılığında aldığını, söylediğini açıkladı. Polis, ele geçirilen hassas terazi üzerinde metamfetamin ve hintkeneviri kalıntısı da tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Alp’in 17 Ocak tarihinde Gönyeli Karakolunda hücrenin kapsının kilidini kırıp, kilidi de yanına alıp firar ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Ocak’ta Lefkoşa-Surlariçi bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan araştırmada zanlı Alp’in 30 Haziran 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının benzer suçtan askıda davası bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Akener’in ise benzer suçtan sabıkası, kanunsuz patlayıcı madde suçundan da askıda davası olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Savcı Senem Palabıyık, zanlı Alp’in firar ettiğini, serbest kalması halinde yargılamadan kaçacağını belirterek, tutuklu yargılanmasını, Akener’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Akener’in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 80 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 500’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç, zanlı Alp’in ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.