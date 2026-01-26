(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan George Paula mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı. Polis, 22.01.2026 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yürürken şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonunun cebinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini söylediğini aktardı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve beklenen analiz raporu olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.