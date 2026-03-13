(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Muhammet Kızmaz,Muhittin Alak ve Frank Jumbo mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ertuğ Akşahoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9 Mart 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen ortak operasyonda zanlıların park alanında bir gram hintkeneviri uyuşturucuyla yakalandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, Frank Jumbo’nun evinde 19 paket halinde satışa hazır 20 gram hintkeneviri, üzerinde kalıntı olduğu düşünülen hassas terazi, 43 adet hap, 4 paket halinde 105 gram daha hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Jumbo’dan yapılan soruşturmada uyuşturucuyu 6 Mart’ta Lefkoşa’da bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 145 adet hap aldığını, bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da 3 ayrı konuma 15 gram kenevir ve 2 adet hap bıraktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini,hem uyuşturucu temin eden hem de alan şahısların arandığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.