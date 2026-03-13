(Kamalı Haber)- Mineraliköy’de meydana gelen” kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Ahmet Atılgan, Ali Baran Dinç ve Sertuğ Yıldırım Yılmaz yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alpay Özünlü mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10.03.2026 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da Minareliköy-Sevgi caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheli olarak görülen seyir halindeki JU 449 plakalı araçta yapılan kontrolde araç sürücüsü Ahmet Atılgan olduğunu, araçta yolcu olarak bulunan Ali Baran Dinç ve Sertuğ Yıldırım Yılmaz’ın tasarrufunda olduğu, tasarruflarında hintkeneviri türü uyuşturucu tasarrufunda olduğu edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, her üç zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, analize gönderilen maddelerle ilgili sonucun çıktığını, 78 gram hintkeneviri olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlı Ahmet Atılgan’ın KKTC vatandaşı olduğunu, Ali Baran Dinç’in öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. Polis, zanlı Yıldırım’ın ise ülkede turist olarak bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Atılgan ve Dinç’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70’er bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi. Yargıç, zanlı Yılmaz’ın ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.