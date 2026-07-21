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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından düzenlenen Tayfun Operasyonunda 3 kilo 100 gram uyuşturucuyla yakalanan Pakistanlı 26 yaşındaki M.S yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonun Detayları Mahkemede Anlatıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da yaşayan zanlının uyuşturucu tasarruf edip, sattığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün düzenlenen operasyonda zanlının Ortaköy’de araçla seyir halinde tespit edildiğini açıkladı. Polis, ekipleri gören zanlının kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir şey bulunmadığını, akabinde evinde yapılan aramada yatak odasında vakumlu paketler içerisinde 3 kilogram 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlıdan İtiraf Niteliğinde İfade

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu maddeyi 15 Temmuz’da bir şahsın yönlendirmesiyle aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ayrıca 7 Temmuz’da 89 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu yine aynı şahsın yönlendirmesiyle temin edip, 5 gramını içip, 84 gramını Lefkoşa’da konumlara bıraktığını itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasının sağlandığı paketlerin PGM Parmak İzleri şubesine gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.