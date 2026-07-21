Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan A.O. J. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucuyu Satın Aldığını İtiraf Etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik şube tarafından alınan bilgide Küçük Kaymaklı’da yaşayan zanlının uyuşturucu tasarruf edip, sattıklarına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini kaydetti. Polis, evde yapılan aramada A.O. J.'un yatak odasında 25 gram hintkeneviri türü madde bulunduğunu belirtti.

Polis, A.O. J.'un suçunu itiraf ettiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz’da adını bilmediği Sudanlı bir şahıstan 240 euroya aldığını, bir kısmını içtiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemeden Teminat Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.