(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri ve Kokain) Alma, Verme ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Ali Baran Boşel ve Merve Gül Atılgan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30.11.2024 tarihinde, PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Türk mahallesinde sakin Ali Baran Boşel ve Merve Gül Atılgan’ın huzurunda mahkeme emri ile 17:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada; ikametgah içerisinde toplam 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların, 1 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca analiz sonuçlarının da beklendiğini söyleyerek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.