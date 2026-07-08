Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan M.H.A ile S.S yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı.

İhbar Üzerine Operasyon Düzenlendi

Polis, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının Lefkoşa Göçmenköy’deki adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; 4 adet farklı ebatlarda bir gram Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içeren yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Diğer Zanlının Evinde de Uyuşturucu Bulundu

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan sorgulamada S.S de suçla bağının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, S.S Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada 3 adet farklı ebatlarda 2 gram 570 miligram Sentetik Cannabinod türü uyuşturucu madde içeren yeşil renk kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Suçu İtiraf Ettiler

Polis, her iki zanlının da ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayıp, uyuşturuculu A4 kağıdı aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Bir Ayı Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildiler

Polis, zanlı S.S benzer suçtan askıda davası olduğunu ile M.H.A da benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.