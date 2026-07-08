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Girne’de meydana gelen “Bilişim sistemleri aracılığı ile dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini, suç gelirini aklama” suçlarından tutuklanan iş veren zanlı M.G., personelleri olan zanlılar B.M.Z., A.H., Y.A., M.E.M.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T. ve M.A. mahkemeye çıkarıldı.

İki Ayrı Dairede Operasyon Düzenlendi

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Emre Ertit mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.35’te, Şht. Metin Gönyeli Sokak’ta bulunan ve M.G. tarafından bir apartmanın iki ayrı dairesinde kurulan iş yerlerinde 11.35-16.20 saatleri arasında gerçekleştirilen arama neticesinde orada çalışan B.M.Z., A.H., Y.A., M.E.M.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T. ve M.A.’nın tespit edildiğini açıkladı.

Polis, M.G. ve 18 personelin tutuklandığını belirtti.

Sahte Yatırım Paneli Kurdukları İddiası

Polis, iş yerinde, gerçekte yatırım faaliyetleri yürütülmediği halde sahte olarak oluşturulan panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiği, şahısların yatırım yapmalarının sağlanmasının ardından yatırılan paraların sahtekarlıkla temin edilip bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığını kaydetti.

550 Bin Doları Aşan İşlem Tespit Edildi

Polis, birçok kişinin zarara uğradığını belirtirken, söz konusu suçlarda kullanılan bilgisayarlardaki tablolarda ilk nazarda yapılan araştırmada 1 Ocak 2026-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 550 bin 553 dolar meblağlı işlemler yapıldığını belirlediklerini açıkladı.

2 Gün Ek Tutukluluk Kararı

Arama sırasında ayrıca, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis, incelenecek birçok kamera görüntüsü, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.