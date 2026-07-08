Kamalı Haber

Casperler Çetesi Soruşturmasında Zanlılar Yeniden Mahkemede

Casperler çetesinden olduklarını söyleyerek, tehditle bir galericiden 500 bin dolar istedikleri iddiasıyla tutuklanan zanlı E.G, zanlı S.Ş ve zanlı C.K yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 3’ün tehdit edilen galericinin kardeşi olduğu öğrenilirken, mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez olguları aktardı.

Galerinin Videosu Çekilip Gönderildi

Dönmez, zanlıların Lefkoşa'da meydana gelen "Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Şiddet Tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket" suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Dönmez, 12.06.2026 tarihinde zanlı 3’ün isteği doğrultusunda galerinin videosunun zanlı 2 tarafından cep telefonuna çekildiğini ve zanlı 1’e gönderildiğini belirtti.

WhatsApp Üzerinden Tehdit Mesajları Gönderildi

Polis, zanlı 1’in de videoyu Güney Kıbrıs’ta sakin M.G.’ye gönderdiğini kaydetti. Dönmez, M.G. aracılığıyla konu video üzerine tehdit içerikli mesajlar yazılarak 13.06.2026, 16.06.2026, 19.06.2026 ve 21.06.2026 tarihlerinde galeri işletmecisi M.Ç.K.’nin kullanımında bulunan cep telefonunun WhatsApp uygulamasına gönderilerek şiddet kullanma tehdidi ve Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı harekette bulunulduğunu kaydetti.

Silahlı Saldırı İçin Gizli İttifak Kurdukları İddiası

Polis, yapılan ileri soruşturmada 16.06.2026 tarihinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir meyhanede üç zanlının buluşarak M.Ç.K.’nin ayaklarından vurularak yaralanması için M.G.’den istemde bulunarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Teminata Bağlandılar

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, üç zanlının da KKTC uyruklu olup daimi ikametgahlarının KKTC'de olduğunu kaydeden Çavuş Dönmez, ileride davalarında hazır bulunmalarının sağlanması amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına, zanlı 1 ve 2’nin 100 bin TL, zanlı 3’ün ise 200 bin TL nakit teminat yatırmasına, zanlı 1 ve 2 için ikişer kefilin 800 bin TL, zanlı 3 için ise bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.