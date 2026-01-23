(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda uyuşturucuyla yakalanan Burak Akmayan, Ahmet Turgut ile Erdal Aydın “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşlı olguları aktardı.

Polis, Burak Akmayan’ın 21 Ocak 2026 tarihinde saat 12.50, Ahmet Turgut ile Erdal Aydın’ın ise aynı tarihte 20.50 sıralarında Ercan Havalimanı’na geldiklerini söyledi. Polis, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlıların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Polis, Burak Akmayan’ın çantasında, Ahmet Turgut’un cebinde, Erdal Aydın’ın da bagajında 2’er gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen toplam 6 gram uyuşturucunun analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 6 daha süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.