(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan Ala Muhammed Hesain (E-24) mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Osman Dikel mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10.03.2026 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde zanlının yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Fatma Ceylan (K-78)'a çarptığını söyledi. Polis, çarpmanın etkisi ile sol ileriye doğru savrulan yaya o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında JV 356 plakalı araç sürücüsü zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, doktordan alınan bilgide yaralının belinde ve her iki ayağında kırıklar oluştuğunu ve birden kez fazla ameliyat olacağını söyledi. Polis, yayanın 78 yaşında olmasından dolayı durumunun her an değişiklik gösterebileceğini ve suçun nevinin değişebileceğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.