Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Muhammet Öksüz mahkemeye çıkarıldı.

4 Bin Euroluk Telefonun Satıldığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 4 bin euro değerindeki iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı günlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine 3 bin 200 dolara sattığı yönünde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Soruşturma Lefkoşa Adli Şubeye Devredildi

Polis, ilk şikâyetin Gazimağusa Polisine bildirildiğini, konunun 4 Mayıs tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının, 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini kaydetti.

Suçlamaları Reddetti, Komplo İddiasında Bulundu

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Zanlının, işten ayrılmak ve başka bir yerde çalışmak istemesi nedeniyle işvereninin kendisine komplo kurduğunu öne sürdüğünü belirten polis, zanlının ayrıca tehdit edildiğine dair yazılı mesajlar bulunduğunu iddia ettiğini aktardı.

Makbuzlar ve İfadeler İncelenecek

Polis memuru, soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınacak ifadeler ile incelenmesi gereken makbuzların bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.