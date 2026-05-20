Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “900 miligram hintkeneviri alma ve tasarrufu” suçlarından yargılanan sanık Bernard Hauma hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇLARINI KABUL ETTİ

Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, karar öncesi beyanda bulundu. Savunma, sanığın baron değil dağıtıcı konumunda olduğunu, ülkesi Zambiya’daki ekonomik şartlar ve kötü arkadaş çevresi nedeniyle bu suçları işlediğini ifade etti.

MAHKEME KARARINI CEMALLER OKUDU

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Başkan Cemaller açıkladı. Başkan, sanığın kendi ikrarı ile İddia Makamı tarafından sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulunarak mahkûm edildiğini belirtti.

“UYUŞTURUCU SUÇLARI TOPLUMU TEHDİT EDİYOR”

Uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Cemaller, bu suçların toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini söyledi. Bu nedenle kamu yararı gözetilerek etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

MİKTAR AZ OLDUĞU İÇİN LEHİNE DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin hintkeneviri türü olduğunu ve bunun en hafif uyuşturucu türlerinden biri sayıldığını kaydetti. Ayrıca miktarın az oluşunun sanık lehine değerlendirildiğini açıkladı.

KAÇAK YAŞAMASI ALEYHİNE DİKKATE ALINDI

Sanığın suçları işlerken ülkede kaçak durumda olmasının ise aleyhine değerlendirildiğini belirten Başkan, suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasının, genç yaşta ve sabıkasız olmasının lehine hafifletici unsur olarak dikkate alındığını söyledi.

2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığın 2 ay süreyle hapse mahkûm edildiğini açıkladı.