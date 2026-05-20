Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Yaralama” suçundan tutuklanan Anas Idrıs Mohamed Ali yeniden mahkemeye çıkarıldı.

KARNINA BIÇAK SAPLADI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı. Polis memuru Talu, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’da Kızıltaş’ta sakin zanlının, aralarında anlaşmazlık yaşadığı ev arkadaşı M.S.E.S.M.’nin karnına tasarrufunda bulundurmuş olduğu toplam uzunluğu 26,5 santimetre, ağız uzunluğu ise 13,5 santimetre olan bıçağı bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildiğini ve ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü kaydeden polis, olayla ilgili alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu ifade etti.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Polis memuru Talu, zanlının olayın ardından Lefkoşa Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu açıkladı. Aynı gün olayda kullanılan bıçağın olayın gerçekleştiği ikametgahta bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirten polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi.

6 GÜN TUTUKLU KALACAK

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.