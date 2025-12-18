(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan İsmet Yapıcı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından ülkeye yasa dışı giriş yapan zanlıların görevli askerler tarafından yakalanarak, polise teslim edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada 278 gram centetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Polis, sorgulanan zanlıların ifadelerinde İsmet Yapıcı’nın yönlendirmesiyle güneye gittiklerini ve orada bir konumdan uyuşturucuyu aldıklarını, karşılığında Yapıcı’dan içimliklerini almak için ülkeye ithal ettiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, İbrahim Kaşıkçı ve Ekrem Balçık’ın 20 Kasım 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini, İsmet Yapıcı hakkında ise yakalama emri çıkarıldığını belirtti. Polis, aranan şahıs olan Yapıcı’nın 14 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, yakalanmamak için neredeyse kaçak bir sürdüğünü söylediğini aktardı. Polis, zanlının benzer suçtan bir adet askıda davası olduğunu, birçok sabıkası bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkeme emrine riayet etmeme suçundan da sabıkası olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.