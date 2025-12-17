(Kamalı Haber) –Lefkoşa’da gerçekleştirilen Anka Operasyonu’nda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan Yunan asıllı Ioannis Nikolaidis yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 20:35'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının aracının takibe alındığını, Kermiya’da Doğa Soka’ta konteynerlerin arasına siyah poşet bıraktığı esnada yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, poşetteki 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını aktardı. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde Ekim ve Kasım ayı içerisinde de Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ithal ettiğini, Lefkoşa’da belli konumlara bıraktığını ve getirdiği her sefer için 300 euro para aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan ilk incelemede uyuşturucu maddeleri bıraktığı konumlarla ilgili kanıtlar bulduklarını söyledi. Polis, bırakılan uyuşturucu maddeleri kimlerin aldığına dair tespit için kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis, zanlının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 8 kilo uyuşturucuyu güneyden kuzeye ithal edip, Lefkoşa’da konumlara bıraktığının belirlendiğini açıkladı. soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Yunanistan vatandaşı olduğunu, güneyde yaşadığını ve ülkeye turist olarak giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.