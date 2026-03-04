(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen "Sahte Belge Düzenleme Tedavüle Sürme, Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Yusuf Aygün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 3 Mart 2026 tarihinde saat 10:50 raddelerinde Ercan Hava Limanında Türkiye'den KKTC'ye gelen İstanbul'da sakin zanlının beraberinde getirmiş olduğu iki adet dişi kırma cins köpekleri gümrüğe beyan etmeyerek gümrüksüz mal tasarrufu suçunu işlediğini söyledi. Polis, aynı gün tespit edilen zanlının olay mahalline gelen veteriner dairesi görevlilerine köpekler ile ilgili Türkiye'de sahte olarak düzenlemiş olduğu iki adet Kuduz Teshis belgelerini sunarak tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, Veteriner dairesi ile yapılan görüşmede 2024 yılında barkod sistemine geçtiklerini zanlının sunmuş olduğu belgelerde barkodun olmadığını ve belgenin 2025 yılında düzenlendiğini ve Veteriner Dairesinin sisteminde yaptığı araştırmada belgelerin sahte olduğunun tespit ettiklerini öğrendiklerini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde belgeleri Türkiye’de bir şahıstan aldığını, sahte olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının şahsın ismini verdiğini, Türkiye polisiyle temasa geçip, ismi bildireceklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Türkiye vatandaşı olup KKTC ile hiçbir bağı ve bağlantısı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.